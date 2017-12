Chystajú doklady, ktoré budeme nosiť v mobile

Žiadne knižky, kartičky alebo čipy. Všetko bude v jednej aplikácii.

8. jan 2016 o 13:21 Milan Gigel

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Takmer dvesto rokov sa rakúska firma Oesterreichische Staatsdruckerei Holding AG zaoberá tlačou dokladov a pasov. Dnes však prichádza s riešením, vďaka ktorému by jej tlačiarenské stroje mohli definitívne utíchnuť.

Pasy, vodičské preukazy a identifikačné karty by sa definitívne mohli presťahovať do mobilov. Nová služba z vývoja spoločnosti sľubuje, že dokáže papierové doklady nahradiť v plnom rozsahu. Jediné čo potrebujete mať so sebou je mobil.

Kým dáta sú bezpečne uložené na serveroch v cloude, používateľ sa preukazuje aplikáciou, ktorú nosí vo svojom mobile. Neobsahuje ani údaje vpísané v dokladoch, ani fotografie, ani biometrické prvky. Je len akýmsi identifikátorom, ktorý tvorí drobnú časť mozaiky.

Druhá časť technológie sa nachádza v mobilných zariadeniach polície, colníkov či iných štátnych zamestnancov. Po odobrení transakcie mobilom občana môžu nazrieť do konkrétnych záznamov na serveroch. Vždy iba k tej časti, ktorá spadá do ich pôsobnosti.

Prednosťou systému sú podľa magazínu LiveMint nižšie náklady a univerzálnosť. Nahrať doň možno akékoľvek doklady bez obáv, že by mohli byť upravené, pozmenené či sfalšované. Vývoj je v plnom prúde, hotová verzia by mala vstúpiť do prvej ostrej prevádzky v roku 2017.

Firma dúfa, že sa jej podarí zjednotiť fragmentovaný digitálny svet v podobe, v akej ho poznáte dnes. Jednu aplikáciu potrebujete na to aby ste sa na letisku preukázali svojou virtuálnou letenkou, inú potrebujete na predkladanie vodičských oprávnení, ďalšiu zasa na vstup do budovy k dochádzkovému systému. Tu by malo byť všetko na jednom mieste.