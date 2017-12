BlackBerry vyvíja palubné počítače pre roboautá

Jednotná platforma má pomôcť vývojárom pri návrhu samojazdiacich technológií.

8. jan 2016 o 11:23 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Je to trh obrovských príležitostí. Komu sa podarí presadiť v segmente autonómnych vozidiel, ten má šancu že jeho technológie a produkty nasadia v miliónoch jazdiacich automobilov.

Tejto výzvy sa chytá firma BlackBerry, ktorá ohlásila plány vyvíjať palubné počítače pre túto kategóriu automobilov. Automobilkám chce ponúknuť stavebnicovú platformu, na ktorej budú môcť budovať svoje expertné systémy.

BlackBerry nechce vyvíjať nové algoritmy a stratégie, vďaka ktorým vozidlá včas spozorujú prekážku, aby ju pri jazde vzali do úvahy. Chce ponúkať hardvér, na ktorom by bežali expertné systémy rôznych vývojárskych firiem.

Automobilky by tak mohli siahnuť po hotových technológiách firiem Apple, Google či Tesla, alebo si vziať pod patronát projekty niektorých univerzít, či vyvíjať svoje vlastné riešenia. Všetkých by však spájal počítačový systém so senzormi, ktoré by prechádzali naprieč celým priemyslom.

BlackBerry má podľa agentúry Bloomberg za sebou spoluprácu s firmou Ford Motor. Prostredníctvom svojej QNX divízie dodávala firme multimediálne centrum pre automobilovú zábavu.