Vzťahy ovplyvňujú naše zdravie podobne ako cvičenie či diéty

Nová štúdia naznačuje, že pestovanie sociálnych väzieb znižuje u ľudí riziko výskytu obezity či vysokého krvného tlaku.

7. jan 2016 o 16:53 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Obezita a vysoký krvný tlak trápia stále viac ľudí a vedú aj k zvýšenému riziku výskytu chorôb srdca či rakoviny. Ak sa týmto chorobám chcete vyhnúť, mali by ste piť menej alkoholu, zdravo sa stravovať, nefajčiť a pravidelne cvičiť.

Podľa nových vedeckých zistení vám však pomôže ešte jedna dôležitá vec - stretávanie sa s ľuďmi.

Kvalita a množstvo vašich sociálnych vzťahov totiž dokážu zdravie ovplyvniť rovnako ako diéty a cvičenia. V štúdii uverejnenej v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences to ukázali vedci zo Severokarolínskej univerzity v Chapel Hill.

Viac priateľov, lepšie zdravie

Vzťahy nás v rôznych životných fázach ovplyvňujú rôzne. Niekedy je pre nás dôležitejšia kvalita, inokedy kvantita.

Samotné množstvo vzťahov býva pre ľudí najdôležitejšie v mladosti a starobe. Ak sa v období adolescencie a dôchodku stretáva človek s množstvom iných ľudí, výrazne tým pomáha svojmu celkovému zdraviu.