Američania priznali tajnú vesmírnu stanicu, mala špehovať Sovietov

Vojenský program MOL chcel na obežnú dráhu umiestniť prvú americkú špionážnu stanicu s posádkou.

7. jan 2016 o 17:32 Dominik Holič

BRATISLAVA. Americký vojenský program, ktorý mal pomáhať vývoju vesmírnej technológie, no zároveň by bol prísne tajnou kozmickou ministanicou. Znie to ako námet na hollywoodsky film, no počas studenej vojny Vojenské letectvo Spojených štátov naozaj na takom projekte pracovalo.

Program Manned Orbiting Laboratory (MOL) nakoniec v roku 1969 zrušili bez toho, aby do vesmíru vyštartovala čo i len jediná posádka.Detaily o programe zverejnil Národný úrad pre prieskum, ktorý v októbri minulého roku odtajnil dvadsaťtisíc strán dokumentov o MOL.

Pozrieť sa za železnú oponu

Kým v roku 1969 MOL zrušili, program slúžil ako vojenská alternatíva civilného vesmírneho programu Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Počas šiestich rokov naň minuli viac ako 1,5 miliardy dolárov.

Medzi hlavné ciele MOL-u patril podľa magazínu Popular Science vývoj technológií, ktoré by rozšírili vesmírne vojenské schopnosti Spojených štátov a stavba riadnej vesmírnej stanice na obežnej dráhe Zeme.

Pokusy na palube sa mali sústrediť napríklad na systémy včasného varovania či na protiraketovú obranu.