Vyrobili dron, ktorý môže nahradiť taxíky

Lietajúca kapsula nevyžaduje schopnosti pilotov. Riadi ju palubný počítač.

7. jan 2016 o 12:58 Milan Gigel

PEKING, BRATISLAVA. Naťukáte do mobilu miesto pristátia, sadnete si do kabíny a palubný počítač sa postará o to, aby ste sa dostali bezpečne do cieľa. Hoci to pripomína jazdu roboautom, v skutočnosti ide o let osobným dronom.

Verejnosti ho predstavila čínska firma EHang, ktorá sa venuje vývoju dronov. Model s označením 184 však nie je určený pre zábavu, ale na prepravu ľudí. Prepravnú kapsulu nesie vzduchom osem vrtúľ na štvorici vysunutých ramien.

Prepravný dron je vysoký približne 150 centimetrov, váži 200 kilogramov a vo svojej kabíne unesie približne 100-kilogramový náklad. Celú prevádzku majú pod kontrolou autonómne technológie, vďaka ktorým nemusí mať pasažier schopnosti a zručnosti športových pilotov.

Algoritmy nie sú upravené na rôzne vyhýbacie manévre a strety, dron vystúpa kolmo k oblohe, obozretne preletí predpísanú trasu a dosadne. Ak sa objaví akákoľvek prekážka na trase, jednoducho zosadne k zemi.

Technológia je podľa magazínu Forbes vyladená pre prepravu na krátke vzdialenosti do 15 kilometrov. Dron letí rýchlosťou 96 kilometrov za hodinu, motory poháňa elektrická energia z akumulátorov. Firma vidí vo svojej novinke cestu k netradičnej preprave, ktorú by mal pod kontrolou riadiaci dispečing.

Drony by sa mohli po schválení úradmi stať alternatívou k taxislužbám všade tam, kde je automobilová doprava vinou zápch príliš pomalá a neefektívna.