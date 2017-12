Internetové prehliadače odmietnu staršie šifry

Vývojári prehliadačov tlačia na prevádzkovateľov služieb, aby zvýšili bezpečnosť svojich serverov.

4. jan 2016 o 12:51 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to iniciatíva, ktorá má zvýšiť bezpečnosť internetových služieb. Prehliadače Edge, Chrome a Firefox od Nového roka odmietajú spojenia, ktoré sú zabezpečené šifrovaním SHA-1.

Namiesto neho počítajú so štandardom SHA-256, ktorý ochráni dáta pred hackermi a špehovaním. Stará šifra už nestíha držať krok s rastúcim výkonom počítačov a érou cloudu, v ktorom je možné prenajať si za neveľkú sumu vysoký výpočtový výkon.

Termín bol známy s predstihom, prevádzkovatelia webov a internetových služieb či bankových systémov mali dostatok času na to, aby pre zabezpečený prístup použili modernejšie a bezpečnejšie kryptografické certifikáty.

Ikonka zámku v internetovom prehliadači by nám preto naďalej mala dávať istotu, že spojenie ktorým cestujú dáta medzi prehliadačom a serverom je skutočne bezpečné.

Hoci to vyzerá rozumne, podľa magazínu The Christian Science Monitor vzniká nová priepasť, ktorá môže do bezpečnostného rizika strhnúť ekonomicky slabé krajiny.

Staré zariadenia nie sú schopné s novou šifrou nadviazať spojenie a tak zahlásia chybový kód, alebo sa pokúsia o nadviazanie spojenia bez akéhokoľvek šifrovania. To môže otvoriť cestu k špehovaniu vládnymi agentúrami, alebo útokom hackerov.

Z minulosti však poznáme prípady, kedy hackeri zneužívali rôzne taktiky, aby prehliadače prinútili nadviazať spojenia so servermi pomocou starých, dnes už prekonaných šifier. Ich vyradenie z používania môže tieto bezpečnostné riziká ukončiť.