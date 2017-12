Nová metóda pomôže hľadať život vo vesmíre

Výpočty zistia gravitáciu vzdialených hviezd. To vedcom pomôže pri hľadaní života v iných slnečných sústavách.

4. jan 2016 o 15:27

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Viete, akú by ste mali hmotnosť, keby ste pristáli na Marse? Odpoveď na túto otázku vám dajú v rôznych vedeckých či vesmírnych parkoch.

Hmotnosť však teraz dokážu výskumníci určiť aj pre hviezdy, ktoré sú od nás vzdialené aj niekoľko tisíc svetelných rokov. Umožňuje to nová výpočtová metóda, ktorú opísali na začiatku tohto roka v odbornom magazíne Science Advances.

Hlavným prínosom má byť pomoc pri hľadaní života na planétach, ktoré tieto vzdialené slnká obiehajú.

Nadváha na Slnku

Autokorelačná funkcia časovej osi, zjednodušene nazývaná časová technika totiž dokáže určiť gravitáciu na hviezdach, pre ktoré sa nedajú použiť iné meracie techniky. Pomáhajú k tomu zmeny v jasnosti telies, ktoré zaznamenali teleskopy MOST a Keppler.

Ak však spoznáme povrchovú gravitáciu telesa, vieme ľahko vypočítať aj to, akú relatívnu hmotnosť by sme pociťovali na danom objekte. Od hviezdy k hviezde by sa menila.

Napríklad na našom Slnku by ste - napriek vysokej teplote - prebytočné kilá nevypotili. Vaša hmotnosť by sa vám zdala 20-krát väčšia ako na Zemi.

Hmotnosť 75 kilového človeka na Slnku a červenom obrovi, vypočítaná pomocou novej metódy. (zdroj: Jaymie Matthews and Thomas Kallinger)

Aká hviezda, taká planéta

Vďaka gravitácii vzdialených hviezd budú môcť vedci lepšie spoznať a pochopiť vlastnosti planét, ktoré ich obiehajú.

Keď lepšie spoznajú materské slnko, budú môcť presnejšie odhadnúť, či okolo neho v obývateľnej zóne krúži planéta podobná našej Zemi alebo či sa na nej teoreticky môže vyskytovať život.

"Ak nepoznáte hviezdu, nepoznáte planétu," zdôraznil podľa BBC spoluautor štúdie Jaymie Matthews. "Veľkosť exoplanéty sa meria vzhľadom na veľkosť jej materskej hviezdy. Naša technika dokáže povedať, aká veľká a jasná je hviezda a či má jej planéta tú správnu veľkosť a teplotu na výskyt vodných oceánov a možno aj života."