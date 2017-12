Sú obrovské smartfóny úplným nezmyslom? Vyskúšali sme Honor X2 (recenzia)

Obrovský smartfón alebo malý tablet? Honor X2 nie je zariadenie pre tých, ktorí často telefonujú.

3. jan 2016 o 12:07 Matúš Paculík

Honor X2 Páči sa nám: výkon, dizajn a kvalitné spracovanie, softvér Nepáči sa nám: občas agresívne šetrenie batérie Hodnotenie: 8,6 Cena: 329 eur

Smartfóny už nie sú určené len na telefonovanie, zmierme sa s tým. Podľa štúdie Pew Research Center zo začiatku tohto roku sa samotné hlasové hovory ocitli až na treťom mieste, hneď za SMS správami a prístupom na internet.

Táto zmena sa postupne odzrkadľuje aj na veľkosti smartfónov. Kým v roku 2013 sa počas Vianoc predali len štyri percentá tabletofónov, minulý rok už 13 percent a tento rok rovný dvojnásobok.

Najväčší podiel na tomto raste mala dvojica Apple a Samsung.

Smartfón alebo tablet?

Smartfón s veľkou obrazovkou prebral časť úloh tabletov a počítačov, čomu sa výrobcovia snažia prispôsobiť a skúšajú netradičné kombinácie. Lenovo má PHAB Plus, Asus vyskúšal podobný koncept už niekoľkokrát a zaujať nás chce aj čínsky Honor s modelom X2.

Označenie phablet (alebo tabletofón) je najvýstižnejšie, keďže tieto zariadenia sú veľké ako tablety, no zároveň fungujú aj ako plnohodnotný telefón.

Ergonómia ovládania je totožná s tabletom, čo znamená nutnosť použitia obidvoch rúk. Na toto výrazné obmedzenie preto myslite ešte pred samotnou kúpou a nečakajte, že zariadenie ovládnete jednou rukou v preplnenej električke.

Honor X2 je zariadenie pre náročnejšieho mladého používateľa, ktorý so sebou nechce nosiť dve mobilné zariadenia, no rád by využíval výhody smartfónu a tabletu zároveň.

Chýbajú pomôcky

Prvé dni používania závisia od toho, na aký smartfón alebo tablet ste boli zvyknutí. Prechod z tabletu bude výrazne jednoduchší, keďže sa veľkosť nezmení a aspoň nebudete prekvapení z nutnosti ovládania obidvoma rukami.

Honor X2 má v systéme niekoľko úprav, ktoré majú uľahčiť používanie zariadenia s jednou voľnou rukou. V porovnaní s konkurenciou je ich ale výrazne menej, ale napríklad 5,5-palcový Honor 6+ je v tomto smere vybavený ukážkovo.