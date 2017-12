Čo by sa stalo, keby ste prestali spať? (najlepšie z podcastov TECH_FM)

Môžeme prestať spávať? A dokážeme vo vesmíre objaviť umelú stavbu? Vypočujte si výber z najpopulárnejších vysielaní TECH_FM.

1. jan 2016 o 14:34 Tomáš Prokopčák

O vesmírnej megastavbe

Kozmický teleskop Kepler narazil na záhadnú anomáliu v dátach - a všetky normálne vysvetlenia zlyhávali. To menej normálne však hovorilo, že interpretáciou dát by mohla byť aj obrovská umelá superstavba.

Čo to teda bolo?

https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?embed_type=widget_standard&embed_uuid=fc205b74-9ea5-40c0-ae55-ff1a5a77ef55&feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fradiofm%2Ftech_fm-15102015%2F&hide_cover=1&hide_tracklist=1&replace=0

Ako bude vyzerať budúcnosť?

Aký by mohol byť svet o tridsať rokov? Majú podobné odhady, aj keď kvalifikované vo vede vôbec miesto? A budeme všetci žiť v diktatúre múdrych strojov, ktoré nám budú chcieť "iba" dobre?

https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?embed_type=widget_standard&embed_uuid=fdc1b8a0-1007-4f21-bdbd-fe1ceb283ec9&feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fradiofm%2Ftech_fm-22102015%2F&hide_cover=1&hide_tracklist=1&replace=0

Ako a prečo rozprávame

Odkiaľ prišli do Európy jazyky, ktorými vlastne dodnes rozprávame? Prečo je to dôležité a ako sa to zisťuje?

Noví prišelci prichádzajúci do európskeho regiónu priniesli nielen svoju kultúru a schopnosti, ale aj novú reč.

https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?embed_type=widget_standard&embed_uuid=28b344f6-8019-4731-8381-e28790cc0271&feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fradiofm%2Ftech_fm-1932015%2F&hide_cover=1&hide_tracklist=1&replace=0

Budú nám vládnuť roboty?

Aké sú pre a proti umelej inteligencie, kedy by sa mohla stať súčasťou našich životov a či to vôbec potrebujeme?

Technologický pokorok totiž naznačuje, že chytré stroje môžu prísť oveľa skôr, ako sme si ešte donedávna mysleli.

https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?embed_type=widget_standard&embed_uuid=808c67b0-cbea-4621-9c9f-ed47e28bc8ec&feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fradiofm%2Ftech_fm-o-umelej-inteligencii-522015%2F&hide_cover=1&hide_tracklist=1&replace=0

Čo sa stane, keby sme nespali

Spánkom trávime významnú časť nášho života. Z evolučného hľadiska je to pritom nebezpečná záležitosť - takže, prečo vôbec spíme? Môžu ľudia nespať a prežiť?

A čo sa vlastne počas spánku deje?

https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?embed_type=widget_standard&embed_uuid=b620e597-a0f2-4b2c-b489-a731d968fc56&feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fradiofm%2Ftech_fm-5112015%2F&hide_cover=1&hide_tracklist=1&replace=0

TECH_FM je program propagujúci vedu a nové technológie.

Vzniká v spolupráci Tech.sme.sk a Rádia_FM a znie naživo v rozhlase každý štvrtok po 15:00. Záznam nájdete vždy aj na Tech.sme.sk.