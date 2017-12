Môžete veriť svedkovi trestného činu? Vedci skúmali ich istotu

Nepresné spomienky môžu viesť k odsúdeniu nevinných. Mnoho napovie stupeň úvodného presvedčenia.

29. dec 2015 o 18:00 Matúš Halás

WASHINGTON, BRATISLAVA. Vo filme Dvanásť rozhnevaných mužov mala kľúčová svedkyňa cez okná prechádzajúceho vlaku uvidieť vraždu v dome naproti.

Ako sa však ukázalo, krátkozrakosť a chýbajúce okuliare spochybnili hodnovernosť jej výpovede.

Veľmi podobný problém skúmali vedci v štúdii publikovanej v americkom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Zistili, že nie každej výpovedi pred súdom by sme mali veriť rovnako.

Policajná stanica

Asi poznáte opozeranú scénu z filmov, keď za sklom stojí skupina osôb a svedok má určiť jedného podozrivého.

Starší výskum simulovaných trestných činov však naznačoval, že postupným ukazovaním jednotlivých osôb za sebou sa dosiahnu lepšie výsledky pri identifikácii podozrivých.

Istota, s akou svedok predkladá svoju výpoveď pred súdom, navyše, nehovorí mnoho o hodnovernosti nejakého tvrdenia.

Pôvodnú neistotu pri vyšetrovaní totiž pred súdom neraz nahradí postupne vybudované presvedčenie o pravdivosti vlastnej verzie príbehu.