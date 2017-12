Výskum ukázal, odkiaľ prišli prví ľudia do Polynézie

Súostrovie v južnom Pacifiku môže byť kľúčom k osídľovaniu najväčšieho oceánu na Zemi.

30. dec 2015 o 12:27 Matúš Halás

PARÍŽ, BRATISLAVA. Nórsky dobrodruh Thor Heyerdahl preplával na svojej drevenej plti za sto dní z Peru k sedemtisíc kilometrov vzdialenému atolu Raroia vo Francúzskej Polynézii. Dokázal tak, že dávni moreplavci mohli osídľovať Tichý oceán aj z južnej Ameriky.

Túto teóriu vedci časom zavrhli - v prospech osídlenia z Ázie. Štúdia v americkom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences teraz naznačuje, že súostrovie Vanuatu pri tom mohlo slúžiť ako odrazový mostík.

Kultúrny most

Najľudnatejší vanuatský ostrov Efate dnes skrýva významné archeologické nálezisko s najstarším pohrebiskom v Tichom oceáne.

Vek tamojších hrobov sa odhaduje na približne 3-tisíc rokov, a predstavujú preto unikátny zdroj informácií o takzvanej lapitskej kultúre.

Tá stála za osídlením dovtedy neobývaných ostrovov Tichého oceánu v Polynézii, ktorá geograficky susedí s východnou Melanéziou. Patrí k nej aj spomínané Vanuatu.