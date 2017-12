Vedci zistili, odkiaľ pochádzajú Íri

Dávni predkovia Keltov priniesli farmárčenie a zrejme aj nový jazyk.

29. dec 2015 o 14:35 Renáta Zelná

DUBLIN, BRATISLAVA. Ekonomickí migranti v dobe bronzovej a osadníci z úrodného polmesiaca v dobe kamennej. Práve oni priniesli do Írska nové spôsoby stravovania aj výroby nástrojov.

Prišli na to vedci z Trinity College v Dubline a archeológovia z Kráľovninej univerzity v Belfaste. Svoje zistenia uverejnili v časopise Proceedings of the National Academy of Science.

Štyri telá

Minulosť a naši predkovia sa dajú vypátrať v genóme. Každý v sebe nesieme dedičné stopy, pričom ich analýza môže ukázať dávny pôvod našich línií.

Vedci preto preskúmali genetické stopy ukryté viac ako 5-tisíc rokov v kostiach ženy farmárky v hrobe v Ballynahatty neďaleko Belfastu a v pozostatkoch tiel troch mužov, ktorí žili pred viac ako tritisíc až štyritisíc rokmi na ostrove Rathlin.