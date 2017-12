V jednej minúte ukázali, aký neporiadok robíme vo vesmíre

Obežná dráha okolo našej planéty je plná rôznych kúskov. Sú medzi nimi satelity aj vesmírny odpad.

27. dec 2015 o 15:10 Tomáš Prokopčák

video //www.youtube.com/embed/wPXCk85wMSQ

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Stačilo nám iba polstoročie. Z relatívne prázdneho priestoru nad našimi hlavami sme urobili smetisko - okrem družíc či vesmírnej stanice tak na orbite Zeme krúži rôznorodý odpad.

Sú to nefunkčné satelity, ale aj vyhorené nosné stupne rakiet či pozostatky po zničených družiciach a vojenských testoch.

Krátka animácia britskej Kráľovskej inštitúcie ukazuje, ako na obežnej dráhe pribúdali telesá. Začína, keď v roku 1957 vypustili Sovieti na orbitu Sputnik a končí v aktuálnom roku.

Len mimochodom: v čase, keď sa do kozmu pozrel Jurij Gagarin, obiehala podľa magazínu Science našu Zem už dvesto objektov.

Do roku 2007 krúžilo v kozme asi deväťtisíc kusov, no potom balistický test čínskej rakety, ktorá zostrelila satelit, pridal ďalších dvetisíc úlomkov. Rovnako to skončilo, keď sa v roku 2009 zrazili dva satelity.

Odhaduje sa, že na orbite je dnes zhruba 20-tisíc rôznych kúskov väčších ako jablko, ktoré krúžia rýchlosťou približne 27-tisíc kilometrov za hodinu.