NASA zrušila termín, na Mars v marci nepôjde

Odložili štart misie InSight, ktorej cieľom je zistiť, či je Mars ešte geologicky aktívny.

23. dec 2015 o 10:54 TASR

WASHINGTON. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zrušil vypustenie automatickej planetárnej sondy InSight určenej na seizmický výskum vnútornej stavby planéty Mars plánované na marec 2016. Dôvodom je chyba vákuového tesnenia dôležitého meracieho prístroja, ktorú sa nepodarilo opraviť ani na druhý pokus, uviedla NASA vo vyhlásení zverejnenom v utorok.

Podľa NASA nie je možné poruchu seizmografu vyvinutého francúzskou kozmickou agentúrou CNES opraviť do plánovaného termínu. Nový dátum štartu zatiaľ nebol určený.

Názov sondy je akronymom z anglického mena Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Cieľom misie je umiestniť na povrch Marsu stacionárnu sondu, ktorá bude vybavená citlivým seizmometrom umožňujúcim zaznamenávať zemetrasenia a sondou na meranie tepelného toku v kôre. Tieto hlavné prístroje by mali pomôcť odhaliť, či je planéta stále geologicky aktívna.

Odrieknutý termín by mohol celú misiu výrazne oddialiť alebo vážne ohroziť, pretože lety k Marsu sú možné len každé dva roky. Najbližšie štartovacie okno bude k dispozíci až v máji 2018. NASA sa však ešte nerozhodla, či bude dovtedy čakať vzhľadom na obmedzené rozpočtové zdroje. Ďalšie projekty týkajúce sa Marsu vrátanie vyslania ľudskej posádky po roku 2030 nie sú týmto nezdarom ohrozené.

Misia InSight bola vybraná ako víťazný návrh v rámci amerického programu Discovery v auguste 2012. Náklady sú stanovené v maximálnej výške 425 miliónov dolárov bez zahrnutia ceny štartovacie rakety. Štartovacie okno bolo stanovené od 8. do 27. marca 2016 a sondu mala vyniesť americká nosná raketa Atlas V.