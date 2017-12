Nový počítač vyrába miliónové škody hudobnému priemyslu

Kopimashin chce poukázať na nezmyselnosť súdnych procesov, ktoré nariaďujú úhrady škôd.

22. dec 2015 o 11:11 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Volá sa Kopimashin a je to počítač, ktorého cieľom je poukázať na nezmyselnosť vyčísľovania škôd, ktoré vznikajú hudobnému priemyslu pri nelegálnom kopírovaní skladieb.

Na Raspberry Pi beží kód, ktorý každú sekundu vytvorí sto nelegálnych kópií pesničky Crazy od Gnarls Barkley. Denne tak pri viac ako 8 miliónoch kópií vytvorí škodu, ktorú pri súdnych sporoch právnici hudobného priemyslu vyčísľujú na 10 miliónov dolárov.

Na malom displeji podľa magazínu Business Insider nepretržite rastie suma ako na taxametri. Za projektom stojí Peter Sunde – spoluzakladateľ projektu The PirateBay – ktorý sa dlhodobo snaží poukázať na to, že súdy pri vyčísľovaní škôd pristupujú na sumy, ktoré sú nereálne.

V spoločenskej diskusii dlhodobo zaznieva názor, že škody ktoré firmy, vydavatelia a spoločnosti vyčísľujú v súvislosti s nelegálnym kopírovaním multimédií a softvérov nezodpovedajú skutočnosti. Fiktívne sumy o ktoré „prichádzajú“ by sa nikdy do ich rozpočtov nedostali. Ľudia by si jednoducho tieto digitálne produkty nikdy nekúpili.

Ak by boli škody skutočné, niekoľko takýchto počítačov by z pohľadu logiky súdnych rozhodnutí mali definitívne hudobný priemysel zruinovať. Miliardy dolárov, ktoré na displejoch naskočia nedokáže dlhodobo pokryť žiadna spoločnosť. Samozrejme iba vtedy, ak by boli reálne.