Cez Facebook si budete môcť privolať taxík

Stačí ťuknúť do mobilu, bez toho aby ste inštalovali a nastavovali niektorú z ďalších aplikácií.

21. dec 2015 o 13:11 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Nie je to nič nové. Ťuknete prstom na displej mobilu a o chvíľu pred vami zastane automobil taxislužby. Nasadnete a ste na ceste do cieľa. Tentokrát sa to však zaobíde bez špeciálnej aplikácie.

Facebook začal testovať v USA novú funkciu, ktorá sa stáva súčasťou aplikácie Facebook Messenger. Prvým partnerom je Uber, postupne pribudnú i ďalšie služby. Tento krok môže priniesť výhodu pre obe strany. Kým Uber môže získať nových zákazníkov pre svoje služby, Facebook udrží pozornosť používateľov pri používaní svojich produktov dlhšie.

V tejto chvíli podľa agentúry Reuters nie je známe, s akými novými informáciami sa Facebook dostane do kontaktu. Isté však je, že pokračuje vo svojej práci na tom, aby sa Facebook Messenger stal mobilnou centrálou pre každodenné aktivity. Čím viac si používatelia na jeho služby privyknú, tým viac priestoru firma získa pre svoje obchodné aktivity.

Messenger sa má do budúcnosti rozrásť na osobného asistenta, ktorý zaistí všetko čo používatelia potrebujú. Bez toho aby museli tápať v ponukách a hľadať prístup k novým, možno doposiaľ neznámym službám.