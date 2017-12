Facebook tento rok vypustí smutné udalosti

Výročné rekapitulácie budú veselé, plné príjemných spomienok.

18. dec 2015 o 10:47 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Deje sa to koncom každého roka. Facebook prebehne obsah, ktorý ste v priebehu roka vytvorili, vypichne z neho kľúčové momenty a vyrobí spomienkovú kolekciu, pri ktorej si oživíte chvíle, ktoré ste zažili počas celého roka.

Tentokrát by sa všetko malo skladať iba z príjemných pocitov a momentov. Nová mini aplikácia sa bude pokúšať vypustiť všetko smutné, nepríjemné a negatívne. Natrénovaný filter sa postará o to, aby z ponuky pri zostavovaní prehľadu zmizli rozchody, úrazy, a aj úmrtia blízkych. Všetko má byť podľa magazínu The Verge nastrojené tak, aby rok vyšiel v tom najlepšom svetle.

Firma novými zmenami reaguje na vlaňajšie kritiky, kedy algoritmy ponúkli i bolestivé momenty, na ktoré upozornili v najnevhodnejšom čase – pred príchodom koncoročných sviatkov. Tí, ktorí obsahu vytvorili menej ako sa patrí, budú môcť do prehľadov doplniť svoje fotografie priamo z počítača či mobilu.

Facebook sa dlhodobo snaží používať v obehu starý obsah, ktorý má potenciál predlžovať čas strávený v sieti, či vytvoriť priestor pre vkladanie reklamy. Príkladom je mini aplikácia „On This Day“, ktorá v priebehu roka pripomína udalosti, ktoré sa v rovnakých dátumoch stali v minulých rokoch.

Práve tu sa vzniesla vlna kritiky za pripomínanie prebolených momentov.