Božstvá, vedci aj monštrá: hviezdy a exoplanéty dostali nové mená

Verejnosť vybral nové názvy pre kozmické telesá, nie je však jasné, či si ich osvoja aj vedci.

16. dec 2015 o 17:53 Dominik Holič

LUZERN, BRATISLAVA. Prvé objavené exoplanéty krúžia okolo pulzaru PSR 1257+12. Dostali preto pomenovanie PSR 1257+12 b, PSR 1257+12 c a PSR 1257+12 d. S rastúcim počtom nových objavov vzdialených hviezd a ich planét sú takéto pomenovania mätúce a zbytočne komplikované.

Medzinárodná astronomická únia (IAU) preto minulý rok vyhlásila súťaž NameExoWorlds a verejnosti mohla navrhnúť niektorým vzdialeným svetom nové názvy. Mená štrnástich hviezd a tridsaťjeden exolpanét zverejnili v utorok.

Príšery a božstvá

Pulzar PSR 1257+12 sa tak po novom volá Lich, po fiktívnom nemŕtvom stvorení, ktoré ovláda iné nemŕtve tvory. Jeho planéty sú Draugr, nemŕtva bytosť zo severskej mytológie, Poltergeist, výtržnícka nadprirodzená bytosť a Phobetor, grécke božstvo nočných môr.

Hviezda mu Arae nesie po novom meno spisovateľa Miguela de Cervantes Saavedru a jej štyri planéty mená postáv z jeho románu Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Významné osobnosti astronómie ako Galileo Galilei a Tycho Brahe teraz krúžia okolo hviezdy Copernicus.

Väčšina nových názvov pochádza z mytológií - zo všetkých kútov sveta. Chalawan je mytologický krokodílí kráľ z thajskej rozprávky. Fafnir je trpaslík severskej mytológie, ktorý sa zmenil na draka.

Okrem príšer boli populárne aj mená rôznych božstiev. Hviezda HD 104985 nesie po novom meno aztéckého boha slnka Tonatiuh. Dagon je semitské božstvo zobrazované spolovice ako muž a z druhej ako ryba. Ran je v severskej mytológií bohyňa morí a jej manžel Aegir boh oceánov.

Osvoja si ich?

Šesť víťazných návrhov pochádza od astronomických spoločností z Ázie a tichomorskej oblasti, šesť z Európy a štyri zo Severnej Ameriky. Blízky východ a Afrika majú medzi víťazmi dokopy dvoch zástupcov a Latinská Amerika s Karibikom jedného.

IAU dostala v priebehu súťaže takmer 600-tisíc hlasov z viac ako 182 krajín a teritórií. Napriek tomu nie je jasné, či aj astronómovia, astrofyzici a akademické žurnále prijmú nové názvy.

Astronóm a astrofyzik Jason Wright si nemyslí, že si ich vedci osvoja. "Intuícia mi hovorí, že sme už zvyknutí volať ju 51 Peg b (exoplanéta 51 Pegasi b, po novom Dimidium, pozn. autora) a bolo by náročné a mätúce to teraz meniť," povedal pre magazín New Scientist.