Fyzik Blažek: O objave sa hovoriť nedá, ale môže ísť o významné zakopnutie

Teoretický fyzik TOMÁŠ BLAŽEK z CERN-u a FMFI UK tvrdí, že existencia nového bozónu by dala teoretikom náznak, akým smerom uvažovať.

16. dec 2015 o 14:20 Dominik Holič

Môžeme hovoriť o nejakom objave, ak vedci zatiaľ pozorovali iba štatistickú odchýlku dvoch rôznych detektorov?

"Dát je tak málo, že nemôžme hovoriť o objave. Hovoríme o veľmi zaujímavom náznaku, ktorý by sa dal prirovnať jemnému zakopnutiu. To, o čo sme zakopli môže byť vrchol pyramídy a môže viesť k veľkému objavu, ale stále to môže byť iba jemne zvlnený terén alebo kamienok a žiadna pyramída pod ním."

Ako sa dá potvrdiť, či častica existuje?

"Treba naberať nové dáta. Teraz máme jemné zvýšenie nejakých dát nad očakávaným pozadím. Budúci rok budeme mať desaťkrát viac dát. Tento rok bolo príliš veľa vylaďovania a odstraňovania chýb. Nie je to ešte stopercentne vyladené, ale urýchľovač pobeží oveľa hladšie. Ak by išlo o signál, tak začne prečnievať nad pozadím oveľa silnejšie."

Hovorí sa, že ak by sme naozaj narazili na skutočnú časticu, išlo by o ešte prelomovejší objav ako Higgsov bozón. Prečo?

"Higgsov bozón sme v podstate očakávali. Pre teoretických fyzikov by bolo veľké prekvapenie, keby sa nenašiel. Keď sa našiel, tak nad tým každý kýval hlavou, že veď my sme už pred päťdesiatimi rokmi prijali túto predpoveď - aj keď sme presne nevedeli jeho hmotnosť. V tom bolo hľadanie vzrušujúce.

Teraz sme pred radikálne inou situáciou. Dobudovali sme štandardný model elementárnych častíc – našli sme Higgsov bozón ako poslednú skladačku, ktorá chýbala do celkového obrazu. Ale vnímame, že tento obraz je neúplný. Je iba opis niečoho, čo má oveľa hlbšie základy a princípy.

Potrebujeme z experimentu akúsi smerovku, akým smerom máme v teoretickej fyzike uvažovať. Akým spôsobom nájsť dokonalejšiou teoriu z ktorej by vyplýval štandardný model."

Napríklad?

"Prichádzajú do úvahy dodatočné priestorové rozmery a mini čierne diery, ale žiadne katastrofické. Na druhej strane je to idea supersymetrie, ktorá by si nevyžadovala dodatočné rozmery, ani čierne diery. Bola by to nová symetria v prírode, ktorá by sa týkala časopriestoru a na ktorú by sme vedeli poukázať iba cez matematické výraz. Nemohli by sme využiť nejakú prirodzenú intuíciu, alebo každodennú skúsenosť."