Deťom v EÚ budú musieť internet schváliť rodičia

Firmy budú musieť zmeniť pravidlá, rodičia rozhodnú o kratochvíľach svojich detí.

15. dec 2015 o 9:37 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Ak máte menej ako 16 rokov, prístup na internet vám musia odobriť rodičia. Počíta s tým pripravovaná európska legislatíva, ktorá chce zvýšiť ochranu súkromia a dát ktoré prevádzkovatelia služieb sústreďujú na svojich serveroch.

Hoci firmy z obáv o prísnejšie pravidlá podľa magazínu The Next Web intenzívne lobujú proti pripravovaným zmenám, neznamená to, že dnes by mohol k službám pristupovať ktokoľvek. Veková hranica pre používanie sociálnych služieb a nástrojov pre rýchlu komunikáciu je 13 rokov.

Presvedčili sa o tom mnohí, čo pred rokmi pravdivo vyplnili používateľské profily pri registrácii a po čase ich zaskočilo zablokovanie účtov. Google, Facebook i ďalšie firmy sa museli podriadiť legislatíve, ktorá používanie elektronických služieb obmedzila.

Či ide o hry, sociálne siete alebo internetové aplikácie najrôznejších druhov, ich prevádzkovatelia sa obávajú toho, že by im mohli poklesnúť tržby. Deti a mládež tvoria silnú cieľovú skupinu, nerozvážnosť a neskúsenosť nahráva obchodným cieľom.

Zatiaľ sa však nehovorí o tom, akým spôsobom sa bude vek overovať a aké povinnosti vyplynú v prípade, že bude potrebné povolenie žiadať od rodičov. Súčasná prax je taká, že jediným údajom pre povolenie či zamietnutie prístupu je vloženie vhodného dátumu narodenia pri vytváraní profilov.

Takáto zábrana má nepatrnú účinnosť pre dosiahnutie cieľa, je bežnou praxou obchádzať ju bez vedomia rodičov.