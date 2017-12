Betlehem vám klame. Štyri mýty, na ktoré sa cez Vianoce pozeráme

Či má tradičný vianočný výjav čosi spoločné s reálnymi udalosťami, musia povedať archeológovia. V čom sa však naše betlehemy rozchádzajú s Bibliou?

14. dec 2015 o 15:27 Tomáš Prokopčák

Sú to len naše vlastné predsudky. No aj keby sa vianočné udalosti stali tak, ako ich opisuje Biblia, naše zvyčajné zobrazenie im príliš nezodpovedá. Je plné stereotypov, ktoré nemajú žiadne podklady – a to dokonca ani v kresťanských svätých textoch.

Aké sú teda najväčšie mýty, ktoré sa objavujú v našich betlehemoch?

1. Ježiško sa narodil v maštali

Môžeme špekulovať, či maštaľ je, alebo nie je dobrým štartom pre budúci život. Napokon, vyzerá to pekne, slama, zvieratá a nejaká ta drevená strecha.

Problémom je, že naše Vianoce a rituály s nimi spájané sú zmesou domnienok, tradícií a kultúrneho mixu, ktorý nemusí mať s Bibliou nič spoločné. Narodenie Ježiška sa tak zrejme v žiadnej jaskyni či maštali neudialo – ani podľa Biblie. Nový zákon opisuje príchod Márie a Jozefa do Betlehemu, kde pre nich nezostalo primerané miesto - a zmieňuje sa o jasličkách.

Zvykom v tej dobe, obzvlášť pre chudobnejšie rodiny, bolo bývať spoločne so svojim dobytkom. Rodina, napríklad, spávala na poschodí a jej zvieratá na noc zatvárala na prízemí. Ak by sa Jozefova rodina ubytovala u príbuzných, mohla by prespávať na prízemí, ktoré by inak bolo vyhradené pre zvieratá. No stále by to bolo riadny príbytok, žiadna maštaľ ani jaskyňa.

Dokonca aj emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojej knihe napísal, že populárny obraz so zvieratami nezodpovedá biblickým prameňom. „V evanjeliách sa žiadne zvieratá nezmieňujú,“ zdôraznil bývalý rímsky biskup v texte Ježiš z Nazaretu.

2. Príchod na oslovi

Ďalší obľúbený obraz vykresľuje cestu Jozefa a Márie, ktorá sedí na oslovi. Samotná Biblia však nijako neopisuje, akým spôsobom Ježišovi rodičia cestovali – a zvyšok sú obyčajné domnienky.