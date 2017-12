Adidas ukázal tenisky z oceánskeho odpadu

Vyplavené plasty a dotrhané rybárske siete poslúžili ako materiál pre 3D tlač.

14. dec 2015 o 11:25 Milan Gigel

HERZOGENAURACH, BRATISLAVA. Vkĺznete do tenisiek vyrobených na mieru vašich nôh a pustíte sa do behu v mestskom parku s pocitom, že robíte čosi dobré nielen pre zdravie, ale aj pre prírodu. Adidas ukázal, ako možno zhodnotiť odpad plávajúci oceánmi.

Keď Adidas začiatkom tohto roka predviedol svoje tenisky vyrobené 3D tlačou, vyzeralo to ako technológia z budúcnosti. Športová obuv dokonale sadla na digitalizovaný model nohy práve vďaka netradičnému výrobnému postupu.

Hneď pre začiatok však firma upozornila na to, že hoci ide o atraktívny a ambiciózny projekt, výrobou sa v dohľadnej dobe zaoberať nebude. Nedávalo by zmysel vytvárať ekologickú záťaž pre ekosystém, keď súčasné postupy – hoci i na mieru – sú udržateľnejšie.

Nový pohľad podľa magazínu The Verge prináša štúdia, ktorú firma uskutočnila v spolupráci s organizáciou Parley for the Oceans. Pre výrobu obuvi použili vlákna vyrobené z plastových recyklátov. Pružnú podrážku vyrobili z recyklovaných rybárskych sietí a polyesteru, zvyšok pripadol na materiál z plastov, ktoré plávajú oceánmi sveta.

Hoci v tomto projekte šlo o publicitu v súvislosti s klimatickou konferenciou ktorá sa konala v Paríži, nový prístup naznačuje, že odpad putujúci oceánmi možno zhodnotiť vo výrobe.

V týchto dňoch obmedzili používanie plastov v kozmetických výrobkoch v USA. Firmy musia vypustiť zo svojich receptúr plastové mikročastice, ktoré boli súčasťou zubných pást a produktov pre starostlivosť o telo. Drobné čiastočky plastov nekontrolovateľne vstupovali do potravinového reťazca vodných živočíchov.