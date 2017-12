Ebolu v tele vedia odhaliť vďaka jednej kvapke krvi

Švajčiarski vedci predstavili nový test, ktorým sa dajú rýchlo rozoznať vírusy.

14. dec 2015 o 12:34 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Stačí kvapka krvi, jedna hodina a vedci budú vedieť vo vzorke odhaliť prítomnosť parazitov, vírusov či rôznych baktérií. Kedysi by to znelo ako sci-fi, ale vďaka vedcom zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Zürichu sa to stáva realitou.

Skupina vedcov vedená Raffaelom Mezzengom nedávno publikovala vedeckú prácu v žurnáli Advanced Functional Materials, v ktorej predstavila nový rýchly krvný test. Dokáže do jednej hodiny zistiť prítomnosť parazitov malárie, vírusov ako HIV či Ebola, rôznych druhov baktérií alebo biomarkerov ako glukóza a cholesterol.

Kvapku krvi umiestnia vedci na špeciálnu nosnú látku a po pár minútach vložia sklíčko so vzorkou na špeciálne zariadenie, ktoré vylučuje polarizačné žiarenie. Sklíčko prikryjú viečkom s druhým polarizačným filtrom, ktorý blokuje svetlo z nepotrebných materiálov.

Ak je cez polarizačný filter vidieť svetlo, vedci môžu vykonať pozitívnu diagnózu a dostanú bezprostredný výsledok. Podľa intenzity svetla môžu určiť aj množstvo patogénu, baktérií a vírusu v krvi.

Nová zisťovacia metóda je nielen rýchlejšia, ale aj omnoho lacnejšia ako iné doteraz existujúce metódy. Polarizačné zariadenie stojí len 20 švajčiarskych frankov, čo je 18,55 eur.

Vzorka pozitívna na vírus Ebola. (zdroj: ETH ZURICH/JIJO VALLOORAN)

DOI: 10.1002/adfm.201503428