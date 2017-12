Koralové útesy umierajú. Prečo ich potrebujeme zachrániť

BRATISLAVA. Koraly vyzerajú na prvý pohľad ako primitívne tvory, ktoré robia monotónnu prácu pri stavbe útesov. Sú síce farebné, majú zaujímavé tvary a spoločníkov, no nevedia sa vyrovnať so zmenami prostredia. Keď vyhynú, bude to ich problém.

To však nie je celá pravda. Dokonca ani pol pravdy. Aké sú teda dôvody, ktoré by nás nemali nechať ľahostajnými pri konštatovaní, že činnosť človeka, zmena chémie morí a teploty ich vôd ohrozujú existenciu koralov čoraz viac?

Najťažšia práca

„Keď ľuďom hovoríte, aby niečo chránili, mali by ste im aj povedať, prečo by to mali robiť,“ myslí si morská biologička Kristen Marhaverová z Karibského výskumného centra biodiverzity.

V prednáške, ktorú zverejnil TED Global, sa preto v súvislosti so životom koralov opýtala: „Aká bola najťažšia práca, ktorú ste kedy robili? Nekonečná drina na priamom slnku? Alebo ste sa snažili v pote tváre zabezpečiť jedlo pre seba a svoju komunitu?

Museli ste tvrdo obhajovať svoje právo na život, brániť svoj majetok? Alebo mravčia práca na projekte, ktorý mal zlepšiť život či zdravie ľudí, no nik úspech tohto projektu negarantoval a nik vás pri ňom ani nepodporoval?“

Ľudia nie sú jediné tvory na planéte, ktoré sa zaoberajú podobnými ťažkými a nevďačnými vecami. To isté totiž robia aj koraly.

Farmári aj umelci

Koraly sú predovšetkým farmári: zabezpečujú stravu a živobytie miliónom ľudí a vytvárajú podmienky na život najpestrejších ekosystémov, ktoré sa môžu porovnávať iba s dažďovými pralesmi.

Dnes žije na Zemi už iba asi tisíc druhov koralov, no poskytujú domov ďalším miliónom druhov.

Koraly plnia funkciu pobrežnej stráže. Štruktúry, ktoré stavajú zo svojich tiel, čistia vodu a chránia ľudí žijúcich na pobreží pred búrkami a cunami. Pravda, iba vtedy, ak sú zdravé a silné.