Na svete sú prvé šteniatka zo skúmavky

10. dec 2015 o 16:15 TASR

Vedci z Cornellovej univerzity v New Yorku priviedli na svet prvé šteňatá zo skúmavky.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Na svete je prvý vrh šteniat "zo skúmavky", oznámili v stredu vo vedeckom časopise PLoS One vedci z Cornellovej univerzity v New Yorku.

Šteňatá už majú päť mesiacov, sedem z nich priviedla 10. júla na svet náhradná psia matka. Päť z nich sú bígle a dve krížence bígla a kokeršpaniela, informovala agentúra Reuters.

Jeden vrh, tri rodičovské páry

BBC uvádza, že šteňatá sú z jedného vrhu, ale majú tri páry rodičov. Sučke implantovali zmrazené embryá podobnou technikou, aká sa využíva na ženských klinikách.

Vedúci výskumu dr. Alex Travis z fakulty veterinárnej medicíny Cornellovej univerzity povedal, že majú "sedem normálnych, šťastných zdravých šteniat". Tento postup by podľa neho mohol časom pomáhať pri odchove ohrozených druhov zvierat v zajatí.

Dodal, že proces umelého mimotelového oplodnenia sa už od 70. rokov 20. storočia využíva u ľudí, pomohol na svet desiatkam detí, ktoré by sa inak nenarodili. Vedcom sa však doteraz nedarilo dosiahnuť podobné výsledky pri psoch, čiastočne preto, že ich reprodukčný cyklus sa odlišuje od cyklu iných cicavcov.

Sučky ovulujú iba raz alebo dvakrát za rok a ich vajíčka sú vtedy menej zrelé, uviedli vedci. Využili skúsenosti z predchádzajúceho úspechu, keď sa v roku 2012 Travisovmu laboratóriu podarilo priviesť na svet Klondike, prvé šteniatko západnej pologule narodené zo zmrazeného embrya.

video //www.youtube.com/embed/6gIZJkgdHuU

Ich existenciu držali v tajnosti

Vedúcou výskumu bola Jennifer Nagashimová zo Smithsonian Conservation Biology Institute. Nagashimová uviedla, že jeho výsledky môžu pomôcť objasniť genetický základ rozličných porúch, ktoré sa vyskytujú pri psoch aj u ľudí.

Psy majú s ľuďmi vyše 350 podobných dedičných porúch, čo je takmer dvojnásobok, ako pri ktoromkoľvek inom druhu, tvrdia autori výskumu.

Existenciu šteniat zo skúmavky držali v tajnosti až do tohto týždňa, keď oboznámili s výsledkami svojho výskumu vedecký svet.

Šteniatkam dali mená Ivy, Cannon, Beaker, Buddy, Nelly, Red a Green a až na jedno už každé z nich má nový domov, dodala BBC.