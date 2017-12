Vedci ukázali kameru, ktorá vidí za roh

Laser a rýchlobežná kamera dokážu zistiť, čo sa ukrýva za rohom mimo dosahu objektívu.

10. dec 2015 o 11:23 Milan Gigel

EDINBURG, BRATISLAVA. Zdá sa to nemožné. Akademikom sa však podarilo zostaviť kamerový systém, ktorý vidí za roh aj bez toho, aby nazeral cez múr alebo použil zrkadlo. Využíva odraz laserového signálu.

Kým kamera s extrémnou citlivosťou čipu sníma 20 miliárd obrázkov za sekundu, laser vysiela krátke pulzy. Vďaka ním sa fotóny rozbehnú všetkými smermi a odrážajú sa od predmetov. Nielen od tých, ktoré sú v zornom poli kamery, ale aj od ostatných, ktoré sa ukrývajú mimo priamej viditeľnosti.

Kamera, ktorá citlivo dokáže zachytiť pohyb jediného fotónu, následne zachytí pulzy, ktoré sa vracajú od predmetov. Zo zachytenej „vizuálnej ozveny“ možno vyčítať tvar predmetov, ich polohu či dokonca určiť pohyb. Pri telesách vzdialených meter od dosahu kamery je odchýlka merania iba jediný centimeter.

Za projektom stojí podľa magazínu Popular Science univerzita Heriot-Watt sídliaca v Edinburgu, ktorá našla nový spôsob využitia svojej experimentálnej výbavy z laboratórií. Ak by sa podarilo na podobnom princípe vytvoriť komerčný kamerový systém, mohol by pomáhať pri náročných situáciách.

Záchranári by mohli nazerať do nebezpečných priestorov, vojaci by mohli zasahovať proti útočníkom, inžinieri by mohli kontrolovať detaily na nedostupných miestach.