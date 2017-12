Dinosaury vznikli rýchlo, ich evolúcia trvala iba okamih

Nový spôsob datovania fosílií posunul vývoj prvých dinosaurov o milióny rokov.

9. dec 2015 o 22:43 Matúš Halás

WASHINGTON. Viete si predstaviť, že by na našej planéte vyhynulo 90 percent života? Niečo také sa stalo pred 252 miliónmi rokov a krátko nato sa na Zemi objavili dinosaury.

Doteraz vedci predpokladali, že tento evolučný proces, ktorý viedol k prvým skutočným dinosaurom, mohol trvať aj viac než desať miliónov rokov.

Štúdia zverejnená v americkom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences však ukazuje, že to v skutočnosti mohlo prebehnúť omnoho rýchlejšie.

Skaly v Argentíne

Ak chcete skúmať počiatky vývoja dinosaurov, musíte sa vybrať do južnej Ameriky.

Národný park Talampaya na úpätí Ánd v Argentíne totiž skrýva dve vzácne geologické súvrstvia. Pochádzajú z čias tesne po masívnom vyhynutí života na Zemi, keď pevnina ešte tvorila jeden veľký spojitý celok nazývaný Pangea.