Čína ukázala auto ovládané myšlienkami

Senzory môžu spojiť ľudí s palubnými počítačmi automobilov.

8. dec 2015 o 13:31 Milan Gigel

ŠANGHAJ, BRATISLAVA. Zatiaľ je to iba experiment. No auto pri ňom jazdí bez toho, aby ho vodič musel riadiť tradičným spôsobom. Senzory jednoducho snímajú signály jeho mozgu a počítač z nich vyberá tie, ktoré prikazujú automobilu, aby sa dal do pohybu.

Projekt, na ktorom pracuje dva roky čínska univerzita Nankai v spolupráci s domácou automobilkou Great Wall Motors využíva 16 EEG senzorov a expertný počítačový systém, ktorý z nich v reálnom čase vyhodnocuje výstupy. Snaží sa oddeliť ruchy od povelov, ktoré súvisia s vedením vozidla.

Nie je nevyhnutné, aby sme automobily riadili bezkontaktným spôsobom. Technológia však ukrýva potenciál, ktorý otvára nové možnosti.

Palubný počítač, ktorý nasmeruje automobil do cieľa, by mohol počas jazdy vyhodnocovať signály od vodiča dozerajúceho na jazdu. Bez toho, aby bolo treba siahnuť na volant alebo dupať na pedále.

Podobné systémy sa podľa agentúry Reuters objavili už v minulosti. V roku 2011 predstavili projekt AutoNOMOS, ktorý podobným systémom riadil automobil Volkswagen Passat, hovorí sa aj o projekte firmy McLaren, ktorá pracuje so senzormi v helmách, ktoré majú pomáhať pri riadení formulí.