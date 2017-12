Ekologická sprcha používa vodu dookola, ako fontána

Každá kvapka vody prejde obehom sedemkrát, kým sa stratí v kanalizácii.

8. dec 2015 o 11:45 Milan Gigel

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Vstúpite do sprchového kúta, kliknete na tlačidlo a spustí sa očista. Hoci všetko vyzerá ako zvyčajne, pod obkladom sa deje čosi nezvyčajné. Voda sa vracia do hlavice opäť a opäť.



S novými ekologickými sprchami e-Shower prichádza na trh mladá holandská firma Hamwells. So svojou novinkou sľubuje 90-percentnú úsporu vody a 80-percentné šetrenie energiami. Čo na prvý pohľad môže vyzerať ako luxus za 2950 eur, v priebehu rokov sa môže stať štandardom našich domácností.



Sprcha má polouzavretý obeh vody. Tá cez filter v sifóne prechádza ultrafialovým žiarením, aby sa po primiešaní malého množstva čistej vody dostala po ohreve späť do sprchovacej hlavice.

Pri každom cirkulačnom cykle sa v systéme vymení 1,5 litra pôvodnej vody za čistú, zo studenej prípojky. Zásobník vodu doohrieva na nastavenú teplotu bez toho, aby človek pod prúdom vody čokoľvek postrehol.



Takýto prístup podľa magazínu Engadget výrazne šetrí náklady nielen na vodu samotnú, ale aj na jej ohrev.

Sprchový systém nevyžaduje predhrievanie vody, všetko si obslúži sám. Výrobca pridal aj displej, dotykové tlačidlá, reprodutor a bluetooth konektivitu, aby priaznivci technológií nestratili kontakt s virtuálnym svetom.



Recyklovanie vody v súčasnosti v obmedzenej miere používajú umývačky riadu, ktoré si z posledného oplachu nechávajú vodu pre prvý umývací cyklus. Podobná technológia sa pripravuje aj pre práčky, hoci zatiaľ iba pre hotely a práčovne.