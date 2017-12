Google možno skončí s Gmailom. Vymení ho za Inbox

Kultová služba môže po desaťročí výrazne zmeniť svoju podobu.

8. dec 2015 o 10:01 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Zdá sa, že Google stojí pred novou etapou v poskytovaní e-mailových služieb. V tichosti začal ponúkať migráciu používateľom, ktorí využívajú experimentálnu službu Inbox by Gmail.

Firma ich informovala, že po schválení preklopí ich dáta na novú platformu, kde ich budú môcť využívať rovnakým spôsobom ako doposiaľ. Podľa magazínu Forbes by to mohlo naznačovať, že po jedenástich rokoch by mohol Gmail s 900 miliónmi používateľov zmeniť tvár.

Ak ste doposiaľ o službe Inbox by Gmail počuli iba v súvislosti s mobilmi, mali by ste vedieť, že už 14 mesiacov ju možno používať aj v internetovom prehliadači na stránke inbox.google.com. Otvára prístup k elektronickej pošte cez používateľské rozhranie, ktoré má bližšie k mobilom ako k počítačom.

Správy triedi podľa zvolených pravidiel do skupín a konverzácie bývajú rozvrhnuté na časovej osi. Google sa pri tomto projekte snaží o hlbší náhľad do obsahu pošty a triedi ju tak, aby bola prehľadnejšia a dostupnejšia. Hoci je jadro rovnaké ako pri Gmaili, mení sa interakcia s používateľom.

Migrácia niektorých aktívnych používateľských účtov naznačuje, že experimentálna služba už podľa Google dospela do použiteľnej podoby. Nemožno teda vylúčiť, že firma začne s jej propagáciou.