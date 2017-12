Google má náhradu za ihly, chce vystreľovať dierky do kože

Nový spôsob odberu malej vzorky krvi môže priniesť diagnostiku do múdrych náramkov.

7. dec 2015 o 9:57 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Vložiť ihlu do pera, natiahnuť pružinku, priložiť špičku k prstu a stlačiť spúšť. Vo chvíli, keď ihla prepichne pokožku, objaví sa malá kvapka krvi na testovanie. Nejako podobne to vyzerá u pacientov, ktorí si musia pravidelne merať glukózu v krvi.

Google však prichádza s nápadom, ktorý by mohol celý proces zjednodušiť. Namiesto ihly bude využívať mikročastice vystrelené stlačeným plynom. Bez ihly, jej výmeny či dezinfikovania.

Malý otvor do pokožky podľa magazínu Tech Times môže vytvoriť voda, zrniečko soli či liečivo. A nemusí sa tak stať iba na brušku jedného z prstov. Google si myslí, že systém by mohol fungovať hoci aj na zápästí.

Múdre náramky, ktoré dnes hodnotia náš pohyb, by v budúcnosti mohli zaujať aj miesto v medicíne. Náramok by sám vyhodnotil parametre krvi a potom by upozornil na potrebný zákrok - prípadne by sám dokázal dávkovať liečivo.

Medzi patentom a výsledným produktom síce môže byť ešte kus cesty, no Google sa v medicínskom segmente už angažuje dlhšie. Výrazne pokročil vo vývoji kontaktných šošoviek, ktoré dokážu analyzovať slzy a upozorniť vizuálnym signálom na potrebu dávkovania liečiva. Bez batérií, s napájaním z indukčného zdroja.