Slnko môže vytvoriť supererupciu, bola by tisícnásobne silnejšia

Dosiaľ sme narazili na relatívne drobné slnečné erupcie. Môžu byť oveľa horšie.

6. dec 2015 o 13:18 Tomáš Prokopčák

Naše Slnko je viac-menej pokojným a príjemným objektom. Astronómovia totiž poznajú hviezdy, ktoré sú podstatne búrlivejšie.

Hviezda KIC9655129 totiž produkuje slnečné supererupcie, ktoré sú až tisícnásobne silnejšie ako tie, ktoré vysiela do svojho okolia Slnko. A problémom je, že hviezda KIC9655129 sa na naše Slnko ponáša - a to platí aj na štruktúru ich slnečných erupcií.

Výskumníci z Warwickej univerzity si preto podľa tlačovej správy myslia, že hypoteticky by aj slnečné erupcie mohli dosiahnuť extrémne intenzity. Ak by sa tak stalo, ohrozené by boli prinajmenšom komunikačné a prenosové systémy na našej planéte.

„Ak by Slnko vyprodukovalo takúto supererupciu, bolo by to katastrofou pre život na Zemi," vysvetľuje spoluautorka výskumu v odbornom magazíne The Astrophysical Journal Letters Chloë Pughová z Warwickej univerzity.

„Naše GPS a rádiokomunikačné systémy by to vážne narušilo a nasledovali by aj rozsiahle výpadky elektriny. Našťastie, podmienky na vznik takejto supererupcie sú na Slnku nepravdepodobné, ak teda vychádzame z predchádzajúcich pozorovaní slnečnej aktivity."

