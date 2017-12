Čierna diera roztrhala ďalekú hviezdu. Pozorovali to naživo

B ola to zriedkavá dramatická udalosť. V ďalekom kozme zničila čierna diera hviezdu veľkú ako naše Slnko. A najbližším svedkom tohto činu nebola len galaxia vzdialená 300 miliónov svetelných rokov, ale aj tím Sjoerta van Velzena z Univerzity Johnsa Hopkinsa v Baltimore.

Článok jeho tímu totiž zverejnil časopis Science.

„Zničenie hviezdy čiernou dierou je neuveriteľne komplikovaný proces, ktorému ešte príliš nerozumieme,“ zdôraznil na univerzitnom webe vedúci medzinárodného tímu astrofyzikov Velzen.

Osudová príťažlivosť

Laicky možno celú udalosť opísať približne takto: keď sa hviezda dostane do blízkosti čiernej diery, ktorá má hmotnosť milióna našich Sĺnk, nečaká ju nič dobré. Spiaca čierna diera ožije, hviezdu svojou príťažlivosťou najskôr vychýli z dráhy a pritiahne si ju k sebe, nuž, a potom ju roztrhá a zhltne.

Hmota zanikajúcej hviezdy sa v okamihu záverečnej deštrukcie pohybuje takmer rýchlosťou svetla (čiže, ako hovoria vedci, relativistickými rýchlosťami).

Po takomto ohňostroji nastane tma, čierna diera sa upokojí a na nejaký čas zaspí. To však neznamená, že by stratila svoju ostražitosť: vďaka obrovskej hustote nepustí von nič, čo by svedčilo o jej existencii. Nijakú hmotu, a dokonca ani jediný fotón.

Vesmírne divadlo, ktoré vedci pozorovali, trvalo niekoľko mesiacov. Pretože prebehlo doteraz najbližšie k Zemi, mohli zachytiť zatiaľ najviac podrobností.

Jedným z cenných výsledkov pozorovaní je potvrdenie predpokladu, ktorý bol doteraz iba teóriou: totiž keď hmotná čierna diera skonzumuje väčšiu porciu hmoty, z jej okraja veľmi vysokou rýchlosťou – blízkou rýchlosti svetla – vytryskne plazma.

Van Velzenov tím tento scenár potvrdil.

Pomohl Twitter

Zaujímavá je aj samotná história pozorovania. Udalosť ako prvý zachytil v decembri 2014 optický ďalekohľad observatória na Havaji, ktorý obsluhoval tím Ohijskej štátnej univerzity.

Keď sa o nej zmienil na Twitteri, dozvedel sa to Van Velzen.