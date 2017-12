Počítače nám porozumejú do piatich rokov

Hovorené slovo raz plne nahradí klávesnicu, počítače nám budú rozumieť čo chceme.

4. dec 2015 o 13:27 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Je to barlička, ktorá sa nesie svetom počítačov od ich počiatku. Klávesnica s tlačidlami bola ich súčasťou omnoho skôr ako obrazovka a tlačiareň. V budúcnosti sa však nadobro môže z našich stolov vytratiť.

Podľa vývojárov firmy Microsoft by mohli počítačové technológie porozumieť ľudskej reči do piatich rokov. A to nielen pri správnom prepise každého vysloveného slova, ale aj pri ich vzájomnom kontexte.

Google pred časom informoval, že sa mu podarilo zdokonaliť algoritmy tak, že dosahujú už iba 8-percentnú chybovosť. Každé trináste slovo systém nezachytí v podobe, aká mu prináleží. Hoci sa to zdá byť veľa, Microsoft v počiatkoch vývoja podobného systému pre Windows 95 dosahoval chybovosť takmer 100-percentnú.

Každým rokom sa algoritmy spresňujú o pätinu a je šanca, že do piatich rokov by mohli fungovať tak ako to od nich očakávame. Bez umelého diktovania hlasovým asistenom v mobiloch, ktorým chýba inteligencia na to, aby odhalili, čo skutočne chceme vedieť.

Neznamená to, že rozoznávanie hovorenej reči nie je použiteľné už dnes. I zo súdov zmizli zapisovateľky s písacími strojmi, pretože ich nahradili záznamové zariadenia, ktoré väčšinu hovoreného slova dokážu zaznamenať do zápisníc.

Počítače nám však nerozumejú. Sadáme k ním aby sme ťukali a klikali namiesto toho, aby sme sa ich spýtali čo je nového na SME, kedy treba zasiať mak a ako treba umravniť vrabce, ktoré sýkorkám vyhadzujú slnečnicu z kŕmidla.

Celá táto revolúcia prebieha podľa magazínu Business Insider skryte, kdesi za oponou Cortany od Microsoftu, Now od Google, Siri od Apple a Alexy od Amazonu, ktoré môžu jedného dňa zmeniť naše používateľské návyky.

Budeme sa rozprávať s počítačmi a rozkazovať im, aby nám spravili k vôli čo od nich potrebujeme.