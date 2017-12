SLOVENSKÍ A SVETOVÍ Slovenskí vedci zistili, ktoré deti sú šikanované

Nespokojnosť so svojím vzhľadom môže súvisieť so šikanovaním. Násilníci bývajú so vzhľadom spokojní.

11. dec 2015 o 13:26 Matúš Halás

Šikana medzi deťmi sa vyskytuje aj na slovenských školách(Zdroj: Thomas Ricker / Flickr)