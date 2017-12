Perfektnú ženu ani muža v mozgu nenájdete

Mužský aj ženský mozog vyzerajú ako mozaika rôznych vlastnosti, ktoré môžu byť typické aj pre opačné pohlavie.

2. dec 2015 o 16:41 Matúš Halás

TEL AVIV, BRATISLAVA. Pár hodín po smrti Alberta Einsteina mu vedci z hlavy odobrali mozog. Chceli zistiť, či niečo z jeho stavby mohlo zapríčiniť genialitu tohto najznámejšieho fyzika.

Podobným spôsobom nás lákajú aj rozdiely medzi pohlaviami. Majú napríklad muži iný mozog ako ženy?

Štúdia publikovaná v americkom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences zistila, že pravdepodobne nejestvuje žiaden jednoznačný rozdiel medzi mužským a ženským mozgom.

Magnetická rezonancia

Nedávna štúdia v rovnakom časopise skutočne naznačila isté rozdiely medzi mužmi a ženami. Pomocou magnetickej rezonancie totiž výskumníci zistili, že mužský mozog vykazuje lepšie prepojenia v rámci jednotlivých hemisfér. Ženský mozog má zase účinnejšie poprepájané polovice mozgu navzájom.

Rovnakú metódu použil iný tím aj teraz. Pozrel sa však na ľudský mozog z komplexnejšieho hľadiska.