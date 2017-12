Google umožní ukladať si inšpiráciu na nástenku

Pekné kuchyne, vianočné dekorácie i záhony v záhradke. Google spúšťa vlastný Pinterest.

2. dec 2015 o 11:47 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Robíme to takmer všetci. Hľadáme inšpiratívne obrázky a potom ich ukladáme do adresára na ploche, alebo ich pripíname na nástenku Pinterestu. S nádejou, že sa k nim niekedy vrátime, alebo napodobníme to, čo sme na obrázkoch videli.

Google chce túto používateľskú skúsenosť povýšiť na rutinný štandard. Pre všetkých, čo sú prihlásení k cloudu začína ponúkať pri vyhľadávaní službu, ktorá funguje ako nástenka. Ide o rozšírenie funkcie Collections, ktorú spustil začiatkom tohto roka v rámci sociálnej siete Google +.

Znamená to, že pri vyhľadávaní obrázkov si označíte tie, čo sa vám páčia a pripnete ich na nástenku ktorej dáte meno. Ku všetkému čo si uložíte sa budete môcť kedykoľvek vrátiť bez prácneho vyhľadávania a klikania.

Nová funkcia nastupuje podľa magazínu Digital Trends najprv na mobilných zariadeniach v USA, postupne sa dostane aj do počítačov. Google začína chápať, že jeho sociálna sieť sa neujala. Všetky atraktívne prvky preto postupne prenesie do osobnej používateľskej rutiny.

Hoci ide o jednu z najprirodzenejších funkcií, ktorá by našla uplatnenie aj pri výsledkoch vyhľadávania stránok, dosiaľ sme podobné veci museli riešiť doplnkovými službami alebo softvérmi.