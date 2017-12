Tlačiareň naruby, Epson vyrába zo starých papierov nové

Nový stroj môže recyklovaným papierom dať aj nezvyčajné vlastnosti.

2. dec 2015 o 10:00 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Môže to byť prelom v obehu papierových dokumentov. Vložíte do podávača popísané papiere a z druhej strany vyjdú čisté hárky. Hrúbku a formát si navolíte tlačidlom na displeji. S takouto technológiou vstupuje Epson na podnikový trh.

Rozoberie na mikrovlákna

Nový stroj s názvom PaperLab vyzerá ako obrovská tlačiareň a už čoskoro by sa mal stať výbavou archívov, úradov a veľkých podnikov. Toto príručné recyklačné centrum dokáže vrátiť do obehu kancelárske papiere bez toho, aby ich museli nákladiaky po skartovaní odvážať do papierní.

Stroj hárky papiera podľa magazínu Digital Trends rozoberie na mikrovlákna, ktoré následne vyformuje do hárku papiera zvolenej hrúbky, hustoty a formátu. Prvý list papiera dokáže vyrobiť už po troch minútach, za 8-hodinovú pracovnú zmenu vyrobí 6720 listov formátu A4, čo je viac ako 13 štandardizovaných balíčkov.

Pracovať dokáže s formátmi A3 alebo A4 v bežných gramážach, poradí si však aj s výrobou vizitiek. Narozdiel od tradičných papierenských postupov, pri ktorých sa na výrobu piatich hárkov papiera vo formáte A4 minie približne liter vody, tento stroj sa zaobíde bez nej.

Odolný voči ohňu

V závislosti na zvolenom pojive môžu papiere nadobúdať neštandardné vlastnosti, napríklad odolnosť voči ohňu. Hoci ide o prvý krôčik k recyklácii dokumentov v mieste ich vzniku, zdá sa že technológia skrýva v sebe ohromný potenciál.

Aj napriek tomu, že pracujeme s dokumentami v ich elektronickej podobe čoraz viac, papierových výtlačkov vzniká viac ako kedykoľvek v minulosti. Výrobcovia tlačiarní sa recykláciou papiera zaoberajú už dlhší čas, doterajšie technológie však boli výrazne obmedzené.

Ich princíp spočíval v použití špeciálnych tlačových farieb, ktoré je možné v prípade potreby zneviditeľniť. Hoci na takýto papier možno tlačiť opakovane, stráca na kvalite každým použitím. Pokrčený a obchytaný papier – hoci i z ušľachtilého materiálu obohateného plastom – nikdy nenadobudne podobu sviežeho, čerstvého výtlačku.