Pitva aj tajomné odkazy. Najväčšie podvody o mimozemšťanoch

Vybrali sme niekoľko zo „zaručene pravdivých“ príbehov a správ, z ktorých sa napokon vykľuli žarty či podvody.

2. dec 2015 o 0:00

Čo s nevysvetliteľnými javmi? V minulosti dali podnet na vznik mytológie, neskôr náboženstva a dnes sú to často konšpirácie.

Samostatnou kategóriou sú falošné svedectvá a dôkazy o existencii mimozemšťanov a ich návštevy našej planéty.

Vybrali sme len niekoľko zo „zaručene pravdivých“ príbehov a správ, z ktorých sa napokon vykľuli iba žarty či podvody.

1. Veľký mesačný podvod

V auguste roku 1835 vychádzal v denníku New York Sun seriál o najnovších výskumoch britského astronóma Johna Herschela. Opisoval napríklad jeho objavy planét mimo slnečnej sústavy, riešenia väčšiny hlavných problémov matematickej astronómie a rôznorodý život na povrchu Mesiaca.

Herschel údajne pozoroval rastliny, modrú kozu a bobry, ktoré kráčali na dvoch nohách a bývali v domčekoch, kde si kúrili ohňom. Videl aj inteligentné tvory podobné ľuďom. Takzvaní vespertilio-homo mali však krídla a párili sa na verejnosti. V poslednom dieli seriálu dokonca opisovali ešte pokročilejší druh okrídlených mesačných ľudí, ktorí bývajú v okolí opusteného zafírového chrámu.

Denník, v ktorom články vychádzali, mal už v tom čase rozvinutú distribučnú sieť a novinky sa rýchlo rozšírili do celého mesta medzi všetky spoločenské vrstvy. Onedlho sa dostali aj do ďalších častí Ameriky a aj do Európy.

Časom sa, samozrejme, ukázalo, že nič z toho nebola pravda. Herschel žiadne z týchto prelomových pozorovaní naozaj neurobil, dokonca ani netušil, že sa niečo podobné o ňom píše. Najskôr ho to pobavilo, a keď sa ho na to všetci neustále vypytovali, začalo mu to liezť na nervy.

2. Marťania útočia

Médiá ukázali svoju schopnosť ovplyvňovať masy aj sto rokov po veľkom mesačnom podvode. Tentoraz však nešlo pôvodne o cielené zavádzanie, ale o nepozornosť publika a neskôr o snahu médií zdiskreditovať konkurenciu.

Možno ste už počuli o slávnej rozhlasovej adaptácii Vojny svetov H. G. Wellesa. Pripravil ju a nahovoril Orson Welles pre americké rádio CBS a sprevádzala ju legendárna vlna paniky a hystérie.

Pred programom síce vyhlásili, že ide o fikciu, no niektorí ľudia si ho naladili až neskôr a zobrali realistické rozprávanie o marťanskej invázii doslovne. K zmätku prispela aj nálada v období pred druhou svetovou vojnou. Panika sa v skutočnosti až tak nerozšírila. Nafúkli ju noviny, ktoré chceli pošpiniť meno rozhlasu.

3. Vtipná vyššia inteligencia