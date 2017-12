Riaditeľ SETI: Ak nájdeme mimozemšťanov, budú to inteligentné stroje

Nedávno spôsobila rozruch anomália okolo hviezdy KIC 8462852. Jedným z vysvetlení je, že okolo nej mimozemšťania postavili obrovskú stavbu. Čo si myslíte vy?

Šanca na niečo také je veľmi malá. Pri takýchto javoch sa vždy napokon preukázal prirodzený pôvod. Myslím si, že to bude tak aj v tomto prípade. Samozrejme, že to musíme overiť, preto treba získať viac dát.

Ak by sme predsa len zistili, že ide o megastavbu, vedeli by sme s ňou komunikovať?

Pochybujem. Mohli by sme zachytiť nejaké rádiosignály, ale tento hviezdny systém je vzdialený takmer 1500 svetelných rokov. Nemáme žiadne vysielače, ktoré by boli dosť silné a signálu by aj tak trvalo 1500 rokov, kým by sa k nim dostal.

Inštitút SETI sa sústreďuje na skúmanie rádiových vĺn vo vesmíre. Prečo si myslíte, že sú našou najväčšou šancou nájsť mimozemský život?

“ Ak zachytí signál nejaká agresívna civilizácia, nikto netuší, ako môže reagovať. „ Seth Shostak, SETI

Rádiové vlny prechádzajú cez plyn a prach medzi hviezdami bez zábran, lepšie ako svetlo. Sú aj energeticky nenáročné na posielanie kúskov informácie z jedného hviezdneho systému do druhého. Z pohľadu fyziky to jednoducho dáva zmysel.

Ako viete rozlíšiť, že ste našli správu alebo signál od inej civilizácie?

Skúmame vlastnosti signálu. Ak je to úzkopásmový signál, ktorý prichádza z jedného bodu, tak vieme, že to nie je prirodzený signál, ale pochádza z vysielača.

Čo sa stane, ak na niečo takéto natrafíte?