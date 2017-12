Samojazdiace Google autá budú komunikovať s chodcami

Ak stojíte na prechode, auto vám povie či máte stáť ďalej alebo vykročiť vpred.

1. dec 2015 o 13:16 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Hoci starostlivo sledujú senzormi svoje okolie a snažia sa doviesť automobil do cieľa bez kolízií, technológie pracujú skryte bez toho, aby človek vytušil ich zámer. Google chce túto neosobnú skúsenosť do budúcnosti zmeniť.

Firma podľa magazínu eWeek patentovala niekoľko nových prvkov, ktoré naznačujú ako by mohli samojazdiace autá komunikovať s chodcami, či s vodičom dohliadajúcim na jazdu za volantom.

Google počíta s novými elektronickými kontrolkami, svetlami, nápismi, zvukmi, robotickými rukami či očami na vozidle, ktoré by dávali okoliu vedieť čo sa chystá. Ak stojíte na prechode pre chodcov, vidíte gesto vodiča, ktorý vám ukazuje spoza volantu, že máte prejsť.

Takéto signály by mali do budúcna vysielať aj automobily, ktoré majú pod kapotou počítač ktorý prevzal riadenie. Signály budú môcť vyčítať nielen chodci samotní, ale aj ostatní účastníci premávky. Automobil upozorní na to, že sa chystá spomaliť, prejaví náznak toho že dáva prednosť, alebo upozorní na to, že sa zberá k parkovaciemu manévru.

Všetko preto, aby sa každodenná rutina priblížila k tomu, čo poznáme dnes. Doplnkové technológie majú zvýšiť bezpečnosť na cestách a pridať nové prvky do komunikácie skôr, ako začnú takéto automobily komunikovať bezdrôtovo medzi sebou, aby dokázali pre plynulosť premávky koordinovať svoju jazdu.