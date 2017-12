Priesvitné lietadlo? Sedem nápadov z budúcnosti lietania

Nové patenty majú v leteckej doprave urýchliť proces nastupovania ľudí aj zvýšiť kapacitu lietadla.

1. dec 2015 o 15:38 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Viac priestoru pre nohy, viac pasažierov na palube, skrátenie pobytu lietadla na zemi a zvýšenie príjmov leteckých spoločností.

Leteckí inžinieri a dizajnéri ročne patentujú stovky návrhov na vylepšenie leteckej dopravy. Mnohé z nich sa nikdy nestanú realitou a sú také futuristické, až hraničia s absurdnosťou.

Pozreli sme sa niekoľko príkladov, ako by podľa leteckých inžinierov mohla vyzerať budúcnosť letectva.

1. Sedenie na medziposchodí

V snahe čo najúčinnejšie využiť priestor v lietadle prišli inžinieri z firmy Airbus s návrhom, ktorý by ponúkal sedenia na dvoch úrovniach v štandardnej leteckej kabíne.

Pasažierov by umiestnili nad seba. Vo výhľade by však nemali mať žiadne nohy druhých cestujúcich a zachovali by tiež vysokú úroveň pohodlia. Takéto usporiadanie by firma použila v triede biznis, keďže sedadlá by sa dali sklopiť do polohy na ležanie, informuje portál Wired.

(zdroj: Airbus/US Patent and Trademark Office)

2. Bicykle v lietadle

Bicyklové sedadlá sú jedny z najmenej pohodlných na svete. Leteckým dizajnérom to však nebránilo použiť ich v jednom zo svojich patentov.

Hovorca Airbusu - našťastie - potvrdil, že je veľmi nepravdepodobné, aby tento typ sedadiel vo svojich lietadlách niekedy použili, informuje denník Telegraph.

(zdroj: Airbus/European Patent Office)

3. Z očí do očí