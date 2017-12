Nové displeje dajú smartfónom týždeň výdrže na jedno nabitie

Vedci vytvorili materiál, ktorý spája prednosti displejov a elektronického papiera.

26. nov 2015 o 14:12 Milan Gigel

OXFORD, BRATISLAVA. Ak nepatríte medzi vášnivých hráčov alebo nepozeráte na smartfóne videá, väčšinu energie z akumulátora spotrebuje displej. Práve jeho vinou väčšina smartfónov nevydrží na jedno nabitie fungovať uspokojivo dlhšie ako jeden-dva dni.

Hoci výrobcovia displejov majú za sebou viacero generácií zobrazovania, zdá sa, že spotreba stále rastie. Žiadame stále jasnejší obraz a vyššie rozlíšenie, elektronický papier sme odmietli. Čo sa však stane, ak nová technológia skombinuje úspornosť elektronického papiera a dynamiku displejov? Výdrž tabletov a smartfónov by sa mohla natiahnuť na celý týždeň.

Svoje o tom vedia vývojári z Oxfordskej univerzity, ktorí podľa magazínu Digital Trends tvrdia, že majú pred sebou veľký objav. Podarilo sa im vyvinúť priehľadný materiál, ktorý s minimálnou spotrebou dokáže meniť svoje zafarbenie. Nepresúvajú sa v ňom zrniečka pigmentu, ale mení odrazivosť farebného spektra.

Na začiatku môžeme čakať okná, ktoré budú filtrovať svetlo podľa potreby svetlo, aby sa príbytky a kancelárie neprehrievali. Tým môžu ušetriť peniaze na ich klimatizovanie. Následne by sa mohli objaviť displeje, ktoré využijú nevšedné schopnosti materiálu v drobných, zobrazovacích bodov.

Vývojári sú v kontakte s niekoľkými firmami, s ktorými diskutujú o nasadení do praxe. Svet displejov by sa tak mohol do budúcna výrazne zmeniť.