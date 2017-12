Európa poletí na Mars, posiela dve vesmírne lode

Inžinieri dokončujú prípravy na kozmickú misiu na Mars.

26. nov 2015 o 16:46 Dominik Holič

CANNES, BRATISLAVA. Politické manévre, komplikácie s financovaním a práca sedem dní do týždňa v trojhodinových smenách. Európska výprava ExoMars bola od svojho vzniku v roku 2005 viackrát na pokraji kolapsu.

Z pôvodného testovania technológií sa nakoniec stala rozsiahla dvojfázová misia. V posledných dňoch dokončovali konštruktéri z Thales Alenia Space prípravy prvých dvoch vesmírnych lodí.

V decembri ich presunú do ruského kozmodrómu Bajkonur, odkiaľ v marci vyštartujú smerom k červenej planéte.

Orbiter a lander

Misia ExoMars je spoločný projekt Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a ruskej agentúry Roskozmos. Prvá misia vyštartuje z Bajkonuru v polovici marca budúceho roku, keď ruské rakety Proton vynesú na obežnú dráhu orbiter TGO (Trace Gas Orbiter).

K Marsu poletí sedem mesiacov a dňa 16. októbra sa z neho oddelí pristávací modul Schiaparelli, ktorý na pláni Meridani pristane o tri dni neskôr. Lander pomenovali po talianskom astronómovi, ktorý v 19. storočí opísal prvky na povrchu červenej planéty.

Schiaparelli má podľa tlačového vyhlásenia ESA ukázať schopnosť viacerých technológií, ktoré mu umožnia bezpečne dosadnúť na Mars.

Radar aj počítač modulu by sa totiž mali použiť pri druhej etape misie: jej cieľom bude do roku 2019 dopraviť na povrch planéty pohyblivé kozmické vozidlo a vedeckú stanicu.

Pristávací modul bude ešte predtým analyzovať miesto pristátia. Problémom však je, že zariadenie nemá fotoaparát, ktorým by snímal bezprostredné okolie. Toto rozhodnutie podľa BBC už v ESA ľutujú.

Pôvod metánu

Orbiter TGO medzičasom vykoná viaceré manévre tak, aby v roku 2017 zakotvil na obežnej dráhe Marsu. Vedci chcú skúmať plyny v atmosfére červenej planéty a zamerajú sa najmä na metán.

Túto chemickú látku by malo nehostinné prostredie Marsu rýchlo zničiť, no pozorovania naznačujú, že priebežne ho dopĺňa neznámy zdroj. Môže mať geologický pôvod - napríklad interakcia vody s niektorými minerálmi -, na Zemi však takýto metán pochádza zo živých organizmov. Bol by to náznak prítomnosti mimozemských mikróbov.

"Ak pochádza spod povrch, potrebuje prítomnosť kvapalnej vody," zdôrazňuje člen vedeckého tímu ExoMars Jorge Vago. "To by znamenalo, že Mars je oveľa živší, ako sme si mysleli."