Práčky majú recyklovať vodu, môže to výrazne zmeniť ekonomiku

Voda pri praní sa použije po vyčistení znova a znova. Hoci aj pol roka po prvom praní.

26. nov 2015 o 11:34 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Mohol by to byť jeden z najväčších nezmyslov posledných desaťročí. Ak chceme v práčke zo špinavých odevov odstrániť za lyžičku špiny, znečistíme pri tom práškami na pranie 80 litrov vody, ktoré cez čističky odtekajú do riek. Vždy znova a znova, v nekonečných cykloch.

Vďaka technológii AquaFresco by sa všetko mohlo v budúcnosti zmeniť. Akademikom sa podarilo vyvinúť účinný filter, vďaka ktorému možno recyklovať až 95 percent vody z každého prania. Filter odstráni nečistoty, zostane iba voda s pracím prostriedkom.

Tú možno opakovane používať po dobu 6 mesiacov bez toho, aby podľahla skaze. Vždy sa k nej doplní iba chýbajúce množstvo čistej vody a malé množstvo pracieho prášku. Ak by sa technológia nasadila celoplošne, znížili by sme nielen spotrebu vody, ale aj ekologickú záťaž životného prostredia.

Vývojári sa chcú podľa magazínu MSN zamerať najprv na čistiarne a hotely. Málokto je to ochotný pripustiť, ale hotely minú viac vody na pranie bielizne, ako na prevádzku svojich fitness centier s bazénmi.

Postupne by sa mohli objaviť aj prvé práčky, ktoré by s vodou pracovali úsporne. Recyklovanie vody v domácnostiach nie je utópiou. Už dnes máme v ponuke výrobcov umývačky riadu, ktoré na jeden cyklus minú iba 6 litrov čerstvej vody. Zvyšnú spotrebu pokryjú vodou, ktorú si uchovali v zásobníku z posledného oplachovacieho a sušiaceho cyklu.

AquaFresco je technológia, ktorá získala grant a ocenenia, závisí na priemysle ako sa k novinke postaví. Určite by to bolo zaujímavé pre prírodu i naše peňaženky, protestovať môžu snáď iba výrobcovia pracích práškov.