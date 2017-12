Slováci zistili, ako rozumieť problémom s pravdepodobnosťou

Formulácia zadania určuje, či pochopíte štruktúru informácií a následne správne vyriešite úlohu. Vzorce sú vám na nič.

29. nov 2015 o 16:59 Matúš Halás

BRATISLAVA. Od istého veku by mali ženy pravidelne absolvovať preventívne vyšetrenia, aby sa u nich včas odhalila prípadná rakovina prsníka.

Predstavte si však situáciu, že by ste do ruky dostali pozitívny nález z takéhoto vyšetrenia mamografom. Zrejme by to vážne zasiahlo do vášho bežného života.

Isté percento žien však môže mať pozitívny nález aj v prípade, ak rakovinou netrpia.

Ako takýmto pravdepodobnostiam porozumieť, ukázala štúdia publikovaná v časopise Psychonomic Bulletin & Review. Tím vedcov viedli slovenskí výskumníci.

Ako to vyrátať

Predpokladajme, že na každých tisíc žien pripadá desať s rakovinou prsníka. Povedzme, že až osem z týchto desiatich prípadov dokáže odhaliť vyšetrenie mamografom. No pozitívny nález dostane aj 99 zdravých žien zo zvyšných 990.

Samozrejme, platí to za predpokladu, že by sme populáciu kontrolovali náhodne - a nielen tie ženy, ktoré už majú nejaké podozrenie.

Teraz sa pokúste vypočítať, koľko zo všetkých žien s pozitívnym nálezom aj naozaj trpí rakovinou. Ak dostanú respondenti totožnú úlohu, no s informáciami v percentách, ich zvyčajný odhad je viac ako 50%.

Aká je správna odpoveď?