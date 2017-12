Vesmírna raketa prvý raz hladko pristála

Suborbitálna misia New Shepard sa vrátila naspäť na zem. Podarilo sa to prvý raz pri zvislom pristátí.

25. nov 2015 o 18:00 Dominik Holič

New Shepard po pristátí.(Zdroj: BLUE ORIGIN)

BRATISLAVA. Už to nie sú iba prvé nesmelé predstavy, kolonizácia iných vesmírnych telies sa stáva čoraz reálnejšou. No súkromné aj štátne spoločnosti musia začať naoko jednoduchým krokom: znížiť cenu kozmického cestovania.

Potrebujú preto zostrojiť lacnú nosnú raketu, ktorá dokáže po svojej misii pristáť na zemi, natankovať a vyraziť opäť. Teraz sa to prvý raz podarilo pri teste súkromnej firmy Blue Origin – i keď od skutočného nosného systému má ich experiment ďaleko.

Zvislý štart aj pristátie

Kozmické plavidlo New Shepard tvorí akási kapsula určená pre posádku a nosné rakety s motorom BE-3.

Po štarte sa sa loď dostane do výšky cez sto kilometrov, čím síce prekoná takzvanú Kármánovú hranicu medzi atmosférou a kozmickým priestorom, no stále ide len o suborbitálny let. Kapsula sa totiž na hranici vesmíru odpojí a bezpečne sa vráti späť na zem.

Za iných okolností by raketa či loď svoju funkciu splnili a zrejme by spadli niekam do mora.