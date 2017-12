Múdre okuliare už nebudú vyzerať tak zvláštne

Nový druh displeja bude súčasťou okuliarových šošoviek.

24. nov 2015 o 11:18 Milan Gigel

HELSINKY, BRATISLAVA. Hoci sú múdre, zväčša vyzerajú divne. Okuliare s pripojeným displejom nútia ľudí bočiť pohľadom, čo môže byť pri dlhodobejšom používaní nepríjemné. Odhliadnuc od toho, že to v spoločnosti nevyzerá najlepšie.

Fínska firma Dispelix Oy chce však už od budúceho roka predávať nový typ displejov, ktorý je súčasťou okuliarových šošoviek. Zobrazovacie políčko je tak možné umiestniť kdekoľvek. Priamo do zorného poľa, na pravé či ľavé oko, každému presne tam, aby mal čo najlepší a najprirodzenejší výhľad.

Technológia podľa magazínu Tech Insider umožňuje prepínanie medzi neutrálnym čiernobielym a výraznejším farebným zobrazením, pričom plochu zobrazenia možno prirovnať k 60-palcovému televízoru pri pohľade z jedného metra.

Kvalita obrazu je podľa vývojárov vysoká a môže konkurovať displejom mobilných telefónov. Ak by sa takéto okuliare dostali do všednej praxe, mobily by mohli byť menšie – bez displejov, s jednoduchšou náhradkou dotykového ovládania.

Technológia displejov je pripravená do výroby, pre začiatok chce firma začať s jednoduchšími projektami, pri ktorých by sa zobrazovali zdravotné informácie – hoci aj z fitness náramkov, ktoré sledujú tep, fyzickú aktivitu, či ponúkajú navigačné údaje. Pomôcť by mohli aj v logistike pri špedičných službách alebo skladoch.