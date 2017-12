Ukázali ružu kyborga, môže vyrábať elektrinu

V jej cievach prúdi polymér. V budúcnosti by sa mohla využívať pri tvorbe elektrickej energie.

23. nov 2015 o 16:38

BRATISLAVA. Rastliny, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Plodiny, ktorých rast vieme regulovať za pomoci tlačidla.

Vďaka švédskym vedcom sa môže čosi podobné udiať už v blízkej budúcnosti. Vytvorili totižto prvú ružu kyborga - hybrid rastliny a umelých častíc. Predstavili ho v magazíne Science Advances.

Polymérové vedenie

Vedci z univerzity v Linköpingu museli najskôr nájsť materiál rozpustný vo vode, s dostatočnou elektrickou vodivosťou a schopnosťou pohybovať sa cievnym systémom rastliny.

Takýmto materiálom sa stal vodivý polymér z názvom PEDOT,ktorý sa zvyčajne používa v elektronike.

Na rozdiel od ostatných materiálov nebol pre ružu toxický, neupchával jej stopku a priľnul k vnútornému povrchu jej žíl. S ružou a polymérom následne výskumníci vykonali dva experimenty.

Ružový tranzistor

Najskôr ružu bez koreňov a listov ponorili do roztoku PEDOTu, po niekoľkých dňoch ho ruža nasala do svojho cievneho systému, kde sa premenil na gél a vytvoril vedenie.

Z ruže tak vedci dokázali vytvoriť elektrochemický tranzistor, základnú zložku počítačových systémov, informuje portál Gizmodo.

V druhom experimente napustili výskumníci za pomoci tlakovej komory len listy ruže. V nich sa polymér správal ako pixely: keď bol list pod napätím, tieto pixely menili farbu podobne ako displej.

Podľa vedúceho tímu Magnusa Berggrena boli výkon ruže a celkové výsledky výskumu vynikajúce, až neuveriteľné, píše portál New Scientist.

Zelené antény

Vedci varujú, že nejde o dokonalý príklad živého obvodu. Stonka aj listy ruže kvôli experimentu poškodili, až zostali prakticky mŕtve.

Výskum však predstavuje sľubný krok k novému druhu bioelektroniky, ktorá bude šetrná aj k životnému prostrediu.

"Teraz už môžeme hovoriť o inteligentných rastlinách - do rastlín môžeme umiestňovať senzory a používať energiu vytvorenú v ich chlorofyloch, vyrábať z nich zelené antény alebo vytvárať nové materiály," dodal Berggren podľa portálu Gizmodo.

V budúcnosti by mohli rastliny snímať a zobrazovať zmeny v životnom prostredí. Inžinieri by tiež dokázali vytvoriť plodiny, ktorých rast možno upravovať zapnutím tlačidla alebo by slúžili ako palivo na rastlinnej báze, ktoré by premieňalo fotosyntetické cukry na elektrinu.

DOI: 10.1126/sciadv.1501136