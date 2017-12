Stavajú obrovské hodiny, ktoré majú vydržať desaťtisíc rokov (týždeň vo vede)

Vo vedecom prehľade týždňa nájdete tropický les z polárnej oblasti a stráviteľný stetoskop.

21. nov 2015 o 10:00 Dominik Holič

1. Prvá geneticky upravená potrava

AquAdvantage losos je geneticky upravená ryba, ktorá do dospelosti dorastie o polovicu rýchlejšie ako v prírode. Tento týždeň sa po rozhodnutí americkej Správy pre potraviny a liečivá stala prvým genetickým upraveným živočíchom, ktorého môžu ľudia v Spojených štátoch jesť.

Čítajte viac na Nature.

2. Stráviteľný stetoskop

Každý kto bol niekedy u obvodného lekárka (alebo lekárky) pozná stetoskop, nástroj ktorým počúval(a) naše telo. Ikona preventívnej prehliadky už môže byť čoskoro minulosťou. Inžinieri na Massachusettskej technickej univerzite vyvinuli senzor, ktorý stačí prehltnúť a vitálne funkcie bude monitorovať priamo z tela.

Čítajte viac na MIT News.

3. Hlasivky z laboratória

Ak by ste potrebovali transplantáciu hlasiviek, museli by ste brať imunosupresíva - lieky, ktoré by zabránili telu odmietnuť nový orgán od mŕtveho darcu. Vedcom sa však prvýkrát podarilo v laboratóriu vyrobiť ľudské hlasivky, ktoré dokážu vydávať zvuky.

Čítajte viac na Gizmodo.

4. Polárny tropický les

Špicbergy sú ostrovy v Severnom ľadovom oceáne. Ak si predstavujete ako to tam vyzerá, pravdepodobne myslíte na sneh, zimu a ľadové medvede. Pred 380 miliónmi rokov sa však nachádzali neďaleko rovníka. Vedci tam dokonca našli fosílne pozostatky tropického lesa.

Čítajte viac na Popular Science.

5. Hodiny na desaťtisíc rokov

Danny Hillis by chcel postaviť symbol budúcnosti, podobný, akým sú pyramídy symbolom minulosti. Na hore na západe Texasu tak spolu s tímom vynálezcov, inžnierov a futuristov stavia obrovské hodiny The Clock of the Long Now. Hodiny, ktoré by vydržať tikať desaťtisíc rokov. Viac vysvetľuje video.